Beljak: Ukinut ćemo županije, to je preduvjet za sve reforme

Krešo Beljak, predsjednik HSS-a gostovao je u N1 Studiju uživo dan uoči formaliziranja predizborne koalicije izmedju HSS-a i Socijaldemokrata. Smatra da će time postaviti temelje za šire okupljanje na ljevici. Rekao je da javno okupljanje svih stranaka protiv HDZ-a nije uspjelo jer desne stranke će radije vidjeti Plenkovića kao premijera, a ne Sandru Benčić ili Peđu Grbina, te da i on ima puno prigovora na Sandru Benčić, ali da je ona njegova saveznica u borbi protiv Plenkovića. Na pitanje voditeljice Nine Kljenak koje su to konkretne politike koje će zagovarati nova koalicija, Beljak je najavio ukidanje županija i decentralizaciju kao osnovni preduvjet za sve ostale reforme.

