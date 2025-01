Bojkot trgovina u Hrvatskoj i usporedba cijena sa Slovenijom

Podijeli :

Kada cijene hrane u Hrvatskoj probiju budžet, Hrvati hrle u Sloveniju i Italiju. To više i nije nešto novo, osobito u posljednjih nekoliko godina kada je situacija s cijenama hrane za mnoge građane sve teža. I dok sve više kupuju u susjednim zemljama, građani su počeli bojkotirati trgovce u Hrvatskoj. Dok, i ako, promjena cijena u Hrvatskoj ne bude - odlazak preko granice, barem za one kojima to jest opcija koja je blizu - ostaje.

