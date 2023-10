Ćimić o trgovcima dugovima: Pod istragom AZOP-a i deset banaka

Podijeli :

Komentirajući odluku Agencije za zaštitu osobnih podataka da sa više od 5 milijuna eura kazni tvrtku EOS MATRIX koja trguje dugovima građana, novinar Indexa Ilko Ćimić podsjeća na neke posebno problematične elemente: "Otkriveno je daje agencija posjedovala zdravstvene kartone svojih dužnika, i to vrlo detaljne. To je AZOP otkrio tijekom samog nadzora. Također, otkriveno je da su u bazi imali i 50 tisuća ljudi koji im ništa nisu bili dužni!" Priča je otkrivena nakon što je nepoznati prijavitelj AZOP-u dostavio memorijski stick s tim podacima, no Eos Matrix niječe svoju odgovornost. Ćimić upozorava i da priča ovdje nije gotova: "Što je s HNB-om, koji bi trebao nadzirati taj proces, a u kojem sjedi viceguverner koji sam ispod cijene kui vilu od tih istih trgovaca dugovima. Treba vidjeti i što je s ulogom banaka, jer AZOP još uvijek istražuje njih deset zbog sumnje da su prodavali trgovcima dugovima i one podatke o građanima koje nisu smjele."

