Dekan FER-a: Zadatak je vratiti stručnjake u Hrvatsku

Prof. dr. sc. Vedran Bilas koji je nedavno izabran za 28. dekana FER-a bio je gost Novog Dana. Istaknuo je, među ostalim, kako ne mogu za sada podizati upisnu kvotu studenata, koja je 600 jer za to nemaju adekvatan prostor niti predavački kadar, ali da će u svom mandatu to pokušati riješiti. Istaknuo je i kako je ogromna potraga za njihovim kadrovima i prije završetka studija, no studenti zbog rada uz studij od njega ne odustaju već završavaju, dio ih nakon toga odlazi u inozemstvo kako bi se usavršili i profesionalno napredovali, a naš je zadatak takve stručnjake vratiti.

