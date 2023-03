Podijeli :

N1

Vlada sada pomaže građanima i poduzetnicima i to je nedvojbeno, no mnogi analitičari, ali i politički protivnici premijera podsjećaju, čini se to našim novcem, odnosno proračunskim, a novac se isisava i iz državnih tvrtki poput HEP-a. Vlada je danas usvojila paket mjera pomoći građanima i poduzetnicima, vrijedan 1,7 milijardi eura. Pomaže se svim kućanstvima i svim poduzetnicima, a postavlja se pitanje dokad HEP može izdržati minuse.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.