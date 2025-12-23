Oglas

mladi u politici

Šef Mladeži HDZ-a oko ZDS-a jasniji od premijera i šefa Sabora

Katarina Plantak
23. pro. 2025. 14:38

Naša Katarina Plantak u Varaždinu je razgovarala s dvojicom mladih Varaždinaca - Tin Jurak je predsjednik Mladeži HDZ-a, a Lovro Lukavečki je predsjednik Foruma mladih SDP-a.

Koliko su mladi u Hrvatskoj zainteresirani za politiku, mogu li mladi uspjeti bez stranačke iskaznice, kako njihove stranke pomažu mladima, samo su neke od tema o kojima su govorili, svaki iz svoje stranačke pozicije. Odgovorili su i na pitanje kako bi se ponijeli da ih netko pozdravi sa "Za dom".

