Šef Mladeži HDZ-a oko ZDS-a jasniji od premijera i šefa Sabora
Katarina Plantak
23. pro. 2025. 14:38
Naša Katarina Plantak u Varaždinu je razgovarala s dvojicom mladih Varaždinaca - Tin Jurak je predsjednik Mladeži HDZ-a, a Lovro Lukavečki je predsjednik Foruma mladih SDP-a.
Koliko su mladi u Hrvatskoj zainteresirani za politiku, mogu li mladi uspjeti bez stranačke iskaznice, kako njihove stranke pomažu mladima, samo su neke od tema o kojima su govorili, svaki iz svoje stranačke pozicije. Odgovorili su i na pitanje kako bi se ponijeli da ih netko pozdravi sa "Za dom".
