Podijeli :

Gdje je zapelo s adventom u Splitu? Do njega je preostalo još dvadeset dana, a Split nema detaljan plan i program. Provedena su dva javna poziva za kućice na Prokurativama i Mertojaku – no nitko se od ugostitelja nije javio. Tri tisuće eura plus PDV za kućicu na Mertojaku, a 50 tisuća bez PDV-a za kućicu na Prokurativama. U drugom se pozivu rušila cijena za Prokurative, no ni to nije privuklo ugostitelje da se natječu. Samo je jedno za sada sigurno - na Rivi će biti program i četiri kućice te dva klizališta – na Prokurativama i Mertojaku. U suradnji s gradom organizirat će se i advent na privatnoj parceli na Zvončacu, a iz grada unatoč svemu najavljuju najbolji Advent do sada.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.