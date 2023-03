Podijeli :

Tek je 1. ožujka, a hrvatska javnost u strahu je od 1. travnja kao Dana D. Sve zbog toga što do kraja ovog mjeseca vrijede Vladine mjere subvencija za struju i plin građanima i kućanstvima. Nemiru ne pridonose ni izračuni Here o basnoslovnom rastu cijena plina ukine li Vlada subvencije. Banski dvori kažu da to neće dopustiti, ali ne otkrivaju kako će spriječiti rast cijena.

