Hrvatska vojska u Sloveniji pomaže selu stradalom u poplavama

Podijeli :

Nevrijeme i poplave koje su u kolovozu u Sloveniji uzele 6 života i prouzročile štetu od više milijardi eura, nije bilo milostivo ni prema selu Lačja Vas. Vodena bujica odnijela je tamošnji betonski most, pa je selo tjednima odsječeno od svijeta. No hrvatska vojska zasukala je rukave. Rade 27.5 metara dug i 42 tone težak lansirni most koji će živote mještana vratiti u normalu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.