Ivan Ivković: Niti jedna “malena” nacija neće nikada ponoviti Hrvatske uspjehe

Hrvatska je u 24 godine tri puta stigla do završnice svjetskih nogometnih prvenstva, dva polufinala i jedno finale za Hrvatsku koja broji manje od 4 milijuna stanovnika komentirao je Ivan Ivković, komentator Sportkluba: "To je uspjeh bez presedana, niti jedna reprezentacija s tako malom populacijom to više nikada neće napraviti".

U razgovoru s Ilijom Jandrićem Ivkoviće je u Newsnightu analizirao i Maroko, hrvatskog protivnika u borbi za broncu na Svjetskom prvenstvu, kvalitetu nogometa na SP u Kataru te budućnosti hrvatske reprezentacije bez Luke Modrića.

