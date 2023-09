Podijeli :

Najnaseljeniji grad na svijetu New York pogodilo je snažno nevrijeme. Rekordne kiše potpuno su paralizirale grad i dovele do kolapsa. Proglašeno je izvanredno stanje.Jednomjesečna količina kiše pala je u samo 3 sata na području New Yorka.

