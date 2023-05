Jurlina Alibegović: Ukidanje prireza je za neke korak naprijed, a za neke nazad

Podijeli :

Bivša ministrica uprave, Dubravka Jurlina Alibegović, gostovala je u N1 studiju gdje je komentirala najavljenu poreznu reformu i ukidanje prireza. Jurlina Alibegović kaže kako će za građane one kojima će rasti plaći to biti korak naprijed, a za gradonačelnike i načelnike korak nazad. Kaže da su od 127 gradova u Hrvatskoj njih 94 uvela prirez, a to je učinilo i pola općina.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.