Izvor: N1

Sisačka rafinerije ugašena je kako bi došlo do hravtskog ulaska u Šengen i Oecd. To je na Antikorupcijskom vijeću posvjedočio Davor Mayer, koji je 9 godina obnašao funkciju člana uprave Ine. Tvrdi da je bivši Plenkovićev ministar Tomislav Ćorić sugerirao da bi bilo dobro da se to potpiše. Sličnu priču na prošloj sjednici ispričao je i bivši čelnik Janafa, Dragan Kovačević. nakon ovog premijer se više ne može vaditi da se pričaju priče uskokovih optuženika.