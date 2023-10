Milanović optužuje Plenkovića za štetu međunarodnom ugledu

Podijeli :

Nanošenje štete hrvatskom vanjskopolitičkom ugledu, svrstavanje na krivu stranu - poznata je to retorika između Vlade i predsjednika, no, ovog puta su uloge zamijenjene. Sada je Milanović taj koji optužuje Plenkovića za štetu međunarodnom ugledu i to zato što je Hrvatska, predsjedniku iza leđa, glasala protiv rezolucije UN-a o primirju u Gazi. Milanović smatra da je Hrvatska trebala ostati suzdržana.

