Mrak Taritaš: Ovo je PR Vlada. Uloga Vlade nije da bude vatrogasac

Bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš gostovala je u Novom danu gdje je komentirala nove mjere Vlade.

Istaknula je kako Vlada Andreja Plenkovića funkcionira kao PR Vlada. “Osluškuje se bilo građana i sukladno s tim se postupa. Uloga jedne Vlade nije da bude vatrogasac. Stvari idu niz vodu, kad se netko nasuče, oni spašavaju stvar. Imaju već sedam i pol godina kontinuiteta, trebali su imati suvislu gospodarsku politiku”, rekla je.

“Mjere su vatrogasne. Ne vidim suvislu gospodarsku politiku. Znali smo da uvodimo euro i da će doći do poskupljenja, ukazivali smo na to, nisu bili pripremljeni. Tko je najveći dobitnik inflacije? Vlada i državni proračun. Za očekivati je da će se nešto vratiti građanima”, dodala je.

“Kad slušate struku, iza turističke sezone, balon splasne, cijene bi svejedno padale, bez obzira na intervenciju Vlade. Ova politika nije napravila iskorak. Kakvu to Hrvatsku vidimo 2030.-te? Čim će se Hrvatska baviti? na čemu ćemo temeljiti razvoj? U strategiji razvoja Hrvatske niti jednom rečenicom nije spomenuta potreba za radnom snagom. Vlada strategijom to nije predvidjela. Neke zemlje koje se pripremaju strani radnici već imaju agencije, uče jezike… Nama je danas 12% strane radne snage u Hrvatskoj koji se moraju integrirati. Zato kažem, uloga Vlade je da prevenira da do požara ne dođe”, navela je Mrak Taritaš.

