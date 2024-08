Neslužbeno krenula predsjednička kampanja

Podijeli :

Nekoliko mjeseci do predsjedničkih izbora, ali kandidati ne odmaraju. Baš suprotno, koriste svaku priliku da se pojave u javnosti i obraćaju biračima. Daleko je to još od kampanje u punom zamahu, ali ne gubi se vrijeme. Pa su se nakon Sinjske alke i proslave Oluje prošlog vikenda, ovaj vikend svi opet sastali, i to na Maratonu lađa.

