Osmi tjedan štrajka u pravosuđu, ponuda ministra je na stolu

Radnici u sudstvu ne odustaju od zahtjeva za povećanje plaća. Tek u osmom tjednu štrajka Vlada je izašla s konkretnom ponudom, no ona je daleko od onog što štrajkaši traže. 12 posto veća plaća i plaćeni dani u štrajku, ponuda je ministra Malenice koju sindikati još nisu službeno primili pa se o njoj nisu ni očitovali. No pravosudni službenici koji su prosvjednom šetnjom došli do zgrade NSK u kojoj je trajala sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća pokazali su što misle o toj ponudi. Izvještaj Sandre Križanec.

