Plenković priprema rekonstrukciju Vlade: Aktualni ministar napušta funkciju?

Šuška se da Andrej Plenković priprema mini rekonstrukciju Vlade. Naime, do lokalnih je izbora još nekoliko mjeseci pa se spominje da bi to bila prilika da neki ministri odu u druge vode, poput Šime Erlića kojeg HDZ navodno želi kao svog kandidata za gradonačelnika Zadra. Erlić to ne demantira, a provjerili smo i kako stoje drugi njegovi kolege i je li premijer s njihovim radom zadovoljan ili im je pozicija možda na klimavim nogama.

