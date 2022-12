SAD iščekuje najhladniji Božić u zadnjih 40 godina, temperature će ići i do -55

Podijeli :

Nacionalna meteorološka služba u Americi objavila je da su do kraja ovog tjedna u nekim dijelovima zemlje moguće temperature i do -55 stupnjeva Celzijusa. Prognozira se da bi ovo mogao biti najhladniji Božić u Americi u posljednjih 40 godina. Zbog snažne arktičke zimske oluje upozorenja su izdana za više od 135 milijuna ljudi. Područje koje će osjetiti posljedice zimske oluje se proteže sve do Floride i američko-meksičke granice.

