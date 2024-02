Second Hand i vintage dućani u Zagrebu

Podijeli :

Dok zbog inflacije neki jedva opstaju, njima biznis cvjeta. Trgovine rabljenom, Second Hand odjećom sve su popularnije među kupcima, posebice – mladima i tinejdžerima koji se trendu brze mode i konzumerizma sve više odupiru. Kao jedan od bitnih razloga za kupovinu u Second Hand trgovinama kupci navode i ekološki čimbenik - s obzirom na to da prosječan Europljanin godišnje kupi 26 kilograma i baci 11 kilograma tekstila.

