Šef predstavništva EK: Žao mi je što moram nazad u Bruxelles

Voditelj predstavništva Europske komisije u Zagrebu Ognian Zlatev komentirajući ulazak Hrvatske u eurozonu i Schengen kaže da je to povijesni događaj za Hrvatsku kao što su to bili ulazak u samu EU i NATO savez. Dodaje i da se to dogodilo unatoč crnim prognozama i za EU i za euro što znači da su dublje eurintegracije i dalje privlačne, ali i da za njih treba ispuniti uvjete. Žao mu je što njegova rodna Bugarska nije napravila domaću zadaću u tom smislu. Kaže i da mu je život u Zagrebu bolji nego u Bruxellesu, ali da se mora vratiti u sjedište EU jer mu završava mandat. Želi da svi građani u EU dostignu standard razvijenih članica u svakom pogledu.

