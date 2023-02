Šefica sindikata trgovine: Novcem se ne može kupiti slobodna nedjelja!

Podijeli :

Predsjednica Sindikata trgovine Zlatica Štulić kaže da bi ovog puta zabrana rada nedjeljom trebala uspjeti i da će izmjene Zakona o trgovini kojima se to propisuje izdržati test na Ustavnom sudu. Na prigovore da u krizi nije vrijeme za to odgovara da je uvijek neka kriza, ne misli i da će doći do smanjena broja radnika jer ih u trgovini nedostaje, kao ni da će turisti biti nezadovoljni jer u većini zemalja iz kojih dolaze ne radi se nedjeljom. Kaže i da nikakav novac kojim bi se dodatno platio rad nedjeljom ne može kupiti slobodnu nedjelju koju će radnici dobiti ovim zakonom.sindi

