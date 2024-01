Sessa za N1 o štrajku sudaca: Ne radi se o borbi za iznose, nego o borbi za odnose

Podijeli :

Predsjednik Međunarodne udruge sudaca Đuro Sessa komentirao je s Igorom Bobićem u N1 Studiju uživo štrajk u pravosuđu. Sessa kaže da uopće nije bitno koliko je ročišta odgođeno. Dio ih, govori, nije mogao biti odgođen jer i sami suci znaju da ne trpe odgodu. "Bitno je da su suci poduzeli taj korak, i to ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim zemljama. Suci poduzimaju razne mjere da se izbore za svoju poziciju. To nije nikakva obijest, nego su dovedeni do te situacije i jer drugog puta ne vide", kaže. "Ne radi se o borbi za iznose, nego o borbi za odnose. Mnogi dokumenti govore o jamstvima sudbene vijesti, jedno od jamstava je ekonomska neovisnost, da su zaštićeni od inflatornih kretanja, ne samo dok su u radnom odnosu, nego i kasnije, u mirovini", kaže Sessa. On smatra da su u najgoroj poziciji suci općinskih sudova.

