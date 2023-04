Srećko Matić: Orešković je u pravu, Nijemci osjećaju stigmu

Podijeli :

Novinar Deutche Wellea Srećko Matić komentirao je aktualnosti iz Njemačke. Povodom priče o brojnoj djeci s područja Balkana koja su i dalje zatvorena a svojim majkama u sirijskim logorima za bivše borce ISIL-a kaže da Njemačka svojim državljanima za razliku od nekih drugih zemalja dozvoljava povratak, i pod pretpostavkom da se nisu ogriješili o zakon osigurava njihovu integraciju.

Javio se s ruba jednog on najvećih površinskih kopova smeđeg ugljena na koji se Njemačka intenzivnije nego do sada oslanja nakon gašenja posljednjih nuklearki. “Tvrde da je to samo privremeno, do 2038. kada bi trebala završiti zelena tradicija. Protiv odustajanja od nuklearki je je bavarski CSU, odnosno njihov šef Markus Söder,” kaže Matić. “Ali to treba politički promatrati. Bavarsku čekaju izbori, CSU loše stoji, a Söder zna prepoznati priliku. Kad su građani bili za gašenje nuklearki, bio je i on. Sad su građani protiv toga, pa je i on.”

Matić se osvrnuo i na izjavu Dalije Orešković, koja je izjavila da članovi HDZa nose stigmu baš kao i građani Njemačke zbog Drugog svjetskog rata. Premijer ju je napao tvrdeći da je HDZovce usporedila s nacistima, a Matić pojašnjava da je Dalija Orešković u pravu i da je stigma u Njemačkoj doista postoji: “To nije stigma osobne krivnje za nacističke zločine. To je stigma odgovornosti djece i unuka da se nešto takvo više ne smije ponoviti!”