Mnogi iznajmljivači apartmana spustili su cijene nakon slabih rezervacija za srpanj i kolovoz. To se posebno odnosi na one koji su povećali cijene i za 60 posto, sad su ih vratili na prošlogodišnju razinu ili čak i nižu ako ih iznajmljuju kao "last minute" ponudu. Takvih slučajeva na Kvarneru je manje, ali ih ipak ima.

