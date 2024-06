U Rovinju procvjetalo more

Podijeli :

Još početkom lipnja na hrvatskoj obali se pojavio prirodni fenomen cvjetanja mora. Tijekom prvih dana uz obalu su se mogle vidjeti neobične strukture, a more je promijenilo boju u zelenkastu nijansu, no to se sada proširilo te je u puno većoj mjeri zahvatilo cijelu rovinjsku obalu. Ne izgleda lijepo, no fenomen nije štetan za ljude koji se i dalje mogu sigurno kupati.

