Vještačenje za Agrokor – veliki šamar DORH-u. Hoće li itko odgovarati?

Podijeli :

Najveći slučaj i predmet svih predmeta jučer je ozbiljno uzdrman. Optužno vijeće županijskog suda nezakonitim je proglasilo vještačenje za Agrokor na koji je DORH, odnosno država utukla 1,3 milijuna eura. Odluka doduše nije pravomoćna, ali je velika pljuska DORH-u koji ionako ne uživa veliko povjerenje javnosti. Vjerojatno će se optužnica vratiti na doradu. To znači nove rokove, novo vještačenje i još nekoliko godina plus u cijelom predmetu. Veliki šamar za DORH. I ponovna aktualizacija pitanja kako je do angažmana KPMG Hrvatska i "manekena" Ismeta Kamala uopće došlo.