Dok se Vlada i udruge prepucavaju, građani i dalje gledaju kako cijene – rastu

Ne prestaju reakcije na Vladine mjere i najave protiv neopravdanog dizanja cijena. Premijer je uvjeren da se trgovci i ostali neće oglušiti na zaključke i da će proraditi sila tržišta pa će bez kupaca ostati oni koji i dalje misle nepošteno dolaziti do profita. Kako nisu isključene ni crne liste, javila se Udruga Glasa poduzetnika i poslala Vladi oštru poruku.

Ima ugostitelja koji prelazak ne euro nisu iskoristili za podizanje cijena. Vlasnik više restorana i kafića Goran Vručinić tvrdi kako nije bilo potrebe jer im ulazni troškovi nisu porasli.

“Ništa se nije mijenjalo i mislim da nema potrebe uopće dizati cijene oko toga svega skupa. Tim više što su ustvari Vladinom intervencijom su nam režije, odnosno struja, plin i svi ostali troškovi su nam se ustvari vratili na prijašnju. Pet mjeseci smo plaćali enormne, ali sad već dva mjeseca kako je Vlada intervenirala, to je došlo na ono kako je bilo prije”, govori.

Baš su zato predsjedniku Vlade dignuli živce svi oni koji su postupili drugačije.

“To tako ne ide. Ne može taj društveni ugovor između svih aktera u društvu funkcionirati tako da se jedni trude pomoći svima, a da drugi maznu ako se može na brzinu pa da nas niko ne ulovi. To se sve vidi. I na kraju će se to osvetiti. Neće ljudi više ići ni u iste restorane, ni u iste kafiće niti u iste dućane kad se obznani tko tu radi ono što ne treba. To je 100 posto”, uvjeren je premijer Andrej Plenković.

Ako se pita trgovce – ipak može.

“Crne liste, nemamo ništa protiv crnih lista, samo da to ne bude progon vještica”, kaže Mirko Budimir iz Udruge trgovina pri HUP-u.

Oštar odgovor Vladi stigao je zato iz udruge Glas poduzetnika.

“Te socijalističke mjere, da vi ograničavate tržište, su imale smisla u socijalizmu zbog toga što ste u socijalizmu barem imali i vojsku na granicama i ljudima niste dopuštali da odlaze. Kada se počne pričati javno o tome da su cijene previsoke, ljudi jednostavno mogu otići u Sloveniju i problem je riješen”, kaže Boris Podobnik iz UGP-a.

Predsjednik Vlade je odlučan da to tako neće ići.

“Svaki taj lov u mutnom gdje nikakvi inputi nisu narasli od 31. prosinca do 2. siječnja je prevara potrošača i mi ćemo tome stati na kraj. Imamo puno, puno arsenala u svojim rukama i zato, još jednom preporučam svima da vrate cijene. I inspekcija će raditi svoje, porezna uprava će raditi svoje, ministarstvo će raditi svoje pa ćemo onda vidjeti kako će to završiti”, poručio je Plenković.

Sindikati misle da je Vlada prekasno reagirala te da se sada teško može nešto promjeniti. Stoga pozivaju na konkretne poteze.

“Jedino pravo rješenje koje može biti, koje možemo tražiti, imamo ga pravo tražiti, to je i povećanje plaća i u državnoj i javnim službama i jednako tako drastično povećanje plaća u privatnome sektoru”, predlaže Krešimir Sever.

Plenković smatra da se Vlada proteklih nekoliko godina itekako isprsila. Platili su i 720 tisuća kuna za projekt ‘Tajni kupac‘ kroz koji se upravo trebalo pratiti kretanje cijena u trgovinama i uslužnim djelatnostima. No, od rujna do jučer kroz taj sustav nije stigla nijedna prijava.

“Pa nije to do nas. To je do nevladinih udruga. Dakle, imate nevladine udruge koje se bave zaštitom potrošača. Pa oni to trebaju opravdati, ne mi. Dakle, to su sve mehanizmi koji su poznati. Evo, to je to”, zaključuje Plenković.

