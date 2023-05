Druga runda obračuna predsjednika s premijerom o pravom Danu državnosti

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Ni dan poslije najvećeg državnog praznika predsjednik Republike ne priznaje 30. svibnja kao Dan državnosti. Premijeru i HDZ-u poručuje da se dalje zabavljaju na svom derneku. Na to mu ni on ni stranka nisu ostali dužni. Šef SDP-a koji je s vrhom stranke jučer slavio Dan općine Omišalj kaže da on poštuje zakon, ali ne i HDZ-ov dernek i da će, dođe li na vlast, možda opet mijenjati datum.

