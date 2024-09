Ekonomisti nisu impresionirani novom poreznom reformom

Podijeli :

Porez na nekretnine sa stopom od 0,6 do 8 posto te različite stope Poreza na dohodak - niža od 20 do 23 posto i viša od 30 do 33 posto. To su, prema jučerašnjim riječima premijera Plenkovića, okosnice nove porezne reforme koju će Vlada poslodavcima i sindikatima predstaviti sutra. Ni oporba, a ni ekonomisti nisu impresionirani takvom reformom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.