FOTO Solisti HNK: Bit će pršteće! Mlade snage Šišmišu donose novu energiju

Podijeli :

Izvor: HNK Zagreb

Zvijezdom operetnog žanra, šarmantnim "Šišmišom", zagrebački HNK 29. prosinca zaključuje tekuću godinu.

“Šišmiš” se ponovno postavlja 12 godina nakon njegova prethodnog uprizorenja. O uprizorenju hvaljenog djela Johanna Straussa mlađeg kojim će ravnati Srba Dinić, a čiju režiju potpisuje Krešimir Dolenčić, u studiju Novog dana govorili su solisti, sopranistica Darija Auguštan koja nastupa u ulozi Adele i tenor Roko Radovan koji pjeva Alfreda.

“Nakon 12 godina ima nas mladih snaga koje će donijeti svemu nove energije. Kod mene je pozitivna trema i motivacija. Pripremamo se mjesecima. Kad vidimo publiku, želimo dati sve od sebe, da se razvesele, da izađu s osmijehom na licu iz kazališta. Adela je sve samo ne sobarica, dobro se zabavlja, bježi na bal, krade haljine, želi biti glumica…”, opisuje svoj lik Auguštan.

#social-embed_0

“Bit će pršteće, od kostima do režije. S Krešom nikada ne znate do kraja što će biti. Krene režija, a onda donesemo nešto svoje, to je proces koji bude jako zabavan. Svi smo dodali neke forice, mislim da će se publika ugodno iznenaditi.”

“Moja uloga je tipična dalmatinska, volim život, hedonist, u mom cilju je zavesti starije gospođe. Počinje ljubavno, ali nastavlja se izvrsna dramaturgija”, rekao je Radovan.

Više u videu:

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.