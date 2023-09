Podijeli :

Banke će od listopada napokon podići kamate na štednju na 2 do 3 posto. Najavio je to u intervjuu za N1 ministar financija Marko Primorac. Rezultat je to pregovora Vlade i banaka, a ministar kaže da ni sniženja cijena ne bi bilo bez Vladine intervencije. I koliko god da se Vlada trudi s mjerama, građani za sada nisu impresionirani.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.