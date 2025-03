Japunčić: Cilj Trumpovih carinskih ratova je vratiti proizvodnju u SAD

Podijeli :

Hrvoje Japunčić, stručnjak za financijska tržišta u Studiju uživo objašnjava što zapravo stoji iza Trumpovih ekonomskih poteza i koji su njegovi stvarni ciljevi, kao i koji su realno ostvarivi, a koji nisu. Njegovi potezi dovode do slabljenja dolara, što je s jedne strane za njega priželjkivan ishod, jer američke proizvode čini izvozno konkurentnijim. No, s druge strane, carinski ratovi izazivaju neposredne inflatorne pritiske koje će odmah plaćati američki građani i njegovi birači, dok za priželjkivani povratak proizvodnje u SAD, odnosno mogućnost preseljenja dijela europske ili azijske proizvodnje postoji niz prepreka te bi se to moglo dijelom realizirati tek u višegodišnjem razdoblju.

