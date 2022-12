Izdavač Neven Kepeski objavio je zbirku citata prerano preminulog psihijatra i publicista Roberta Torrea.

“Znamo ga prvenstveno kroz njegove knjige, no mnogo toga što je on izrekao u brojnim intervjuima ostalo je rasuto. Zato smo to sakupili zajedno s nekim od njegovih najzanimljivijih slika u zbirci Misli i slike“, kaže Kepeski.

“Torre je bio guru anti-selfhelpa. Smatrao je da je kod ljudi, nakon što se stvari ne dogode onako kako to sugeriraju instant savjeti iz knjiga tipa Pet koraka do sreće, razina frustracije veća nego što je bila na početku”, rekao je.

Torre je propitivao i vlastitu struku u knjizi Prava istina o psihijatriji, a iako su ga mnogi nakon nje optuživali da zagovara alternativnu medicinu, Kepeski inzistira da je samo tražio odmjerenost i oprez pri korištenju psihofarmaka.

