Kreće drugo polugodište: Uvode se sigurnosne promjene u brojne škole

Podijeli :

Pitanje sigurnosti u školama posebno je intenzivirano otkad se prije dva tjedna u školi u Prečkom dogodila tragedija u kojoj je ubijeno dijete. Ministarstvo je zato netom prije početka drugog polugodišta donijelo Pravilnik koji propisuje nova pravila, od obveznog zaključavanja škola, do ulaska odraslih samo uz najavu, ali predviđa i osobu koja će djelovati kao zaštitar na ulazu. Dok većina pozdravlja mjere, jasno je da su one vatrogasne i da se neće sve moći realizirati do utorka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.