Unatoč porastu cijena Hrvati i dalje troše. I to ne samo za život nužne stvari. Na crni petak koji traje još nekoliko sati HGK predviđa promet veći od 130 milijuna eura. To je za deset više nego prošle godine. No, čini se da građani baš i nisu oduševljeni popustima crnog petka.

