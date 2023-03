“Dječji doplatak ne smije biti socijalna kategorija već pravo svakog djeteta”

Podijeli :

Nije nervozna samo tromjesečna Mila, šesto dijete obitelji Andračić nego i njena majka Helena. Zagrepčanka s 470 eura dječjeg doplatka mjesečno među 82 tisuće je Hrvata koji su potpisali inicijativu o izmjeni zakona o doplatku da ga dobijaju sva djece i da bude viši od 26 do 40 eura. Roditelji kažu da uz takvu mizernu pomoć djeci ne mogu priuštiti kvalitetno odrastanje te da doplatak ne bi smio biti socijalna kategorija već pravo svakog djeteta. Most zato predlaže univerzalni doplatak kojem bi se iznos povećavao sa svaki djetetom - za jedno bi obitelji dobivale 100 eura, za dvoje 220, troje 370. kažu da bi to državu stajalo 135 milijuna eura.