Hoće li promjena cijene plina dovesti do stečaja nekih tvrtki?

Dok je Hera tražila način kako cijene plina u Hrvatskoj uskladiti s onima na europskom tržištu, a koje su trenutačno 40-ak eura po megavat satu, PPD-u se ta najava promjena nije svidjela. Nazvali su je nezakonitom i pozvali na propitivanje kaznene odgovornosti čelnih ljudi Here. No, tvrde da njihova žalba oko ovog pitanja ne dolazi zbog njih samih nego upozoravaju da bi takve promjene mogle dovesti i do stečaja nekih tvrtki opskrbljivača. Opskrbljivači plina u obvezi javne usluge pristali su taj posao obavljati po jednim uvjetima, a sada ih Hera odjednom želi promijeniti. Tako je članica uprave tvrtke u čijem je sastavu PPD pojasnila zašto se žale na Herinu namjeru da mijenjaju formulu po kojoj su se dosad računale cijene plina.