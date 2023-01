Ima li Vlada instrumente da zaustavi poskupljenja?

Podijeli :

Vladajući su zagrmili nakon što su s eurom stigle i nove, više cijene, donijeli neobvezujući zaključak i - sve je ostalo po starom. Pravnici tvrde da zakonskog uporišta da se cijene snize nema. Čak i pozivanje na neopravdano dizanje cijena ne drži vodu jer, kažu, u doba inflacije opravdanja je mnogo. Po svemu sudeći, čeka se da se bura nezadovoljstva stiša i da se svi zajedno naviknemo na ovaj, dodatni udar.

U obilasku trgovina građani nisu primjetili da su trgovci i ostali poslušali Vladu koja je prije četiri dana tražila da se neopravdana poskupljenja ponište i cijene vrate na one od prije Nove godine.

“Ma ništa, sve je isto, ma što bi snizili pa to je inflacija.”

“Sve je to isto, pa ne može im Vlada ništa, tu će sada malo biti galame i to je to.”

I tako dalje. Građani ne vide da će se stvari promijeniti.

Inspekcije su već na terenu, bilo ih je 500-tinjak, a iako su možda utvrdili poskupljenja – u zagrebačkom Cehu Frizera i kozmetičara kažu – neće pronaći mnogo neopravdanih jer nove cijene nemaju veze s eurom, nego s inflacijom.

“U kojem trenutku bi Vlada preporučila da se dižu cijene? Mi dobivamo krajem godine cjenike koji će važiti za sljedeću godinu, dakle repomaterijala s kojima radimo to je kalendarska godina svima, da se to dogodi 1.2. onda to ne bi bilo problem. Imamo pravo na korekciju cijena sukladno troškovima poslovanja”, kaže Antonija Tretinjak iz Ceha frizera i kozmetičara Grada Zagreba.

Ako je bilo onih koji su neopravdano digli cijene – neka ih vrate, kažu pak u Obrtničkoj komori. Predsjednik Komore u čijem je kafiću inspekcija bila u nedjelju i nije utvrdila ništa nezakonitio, uvjeren je da je većina cijene povisila opravdano.

“Moram naglasiti da smo mi slobodno ekonomsko tržište, ne samo Europe i svijeta, i da nama, ako nam netko treba suditi, onda su to naši klijenti. Neće piti kavu kod mene ako sam dvije kune skuplji nego u kafiću do”, govori predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.

Vlada zapravo ne može kazniti one koji su neopravdano poskupjeli: U Zakonu o euru nije ranije propisala sankcije za poskupljenja. Državni inspektorat poziva se na Zakon o zaštiti potrošača, no pravnicima se svejedno ne čini realno.

“I po tom zakonu je zabranjeno dizati cijene neopravdano, ali u ovoj situaciji je ono opravdano inflacija”, objašnjava odvjetnik Stjepan Lović.

U međuvremenu, mnogi zazivaju Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja. No oni kažu – kada su cijene u pitanju, reagiraju u situacijama zlouporabe vladajućeg položaja ili dogovora između konkurenata. To što jedan poskupljuje, a drugi ga slijedi nije dogovor, kažu, a zasad nisu reagirali jer nemaju nikakve prijave za tajne dogovore. Napisi o poskupljenjima nisu dovoljni.

“Moramo imati malo jače indicije i konkretnije od toga, Državni inspektorat vidimo radi svoj posao, a ako nam netko pošalje, a i bilo bi dobro da se to dogodi, da postoji prijava o zabranjenom dogovoru – Agencija ce odmah istražiti”, kaže Mirta Kapural iz Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

U kojoj je fazi posao kojeg im je naložila Vlada i jesu li primjetili da ih je nakon zaključka koji nije obvezujući, trgovci i ostali poslušali i vratili cijene – Ministarstvo gospodarstva nije odgovorilo. Javit će, kažu, kad završe analize.

