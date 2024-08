Tradicionalno rekordan srpanj ima tri posto manje turista, Glavina umiruje

Podijeli :

Inače rekordan srpanj ove godine donio je ipak nešto slabije rezultate. Turista je ukupno 3 posto manje. To je prosjek. Na nekim destinacijama, podbačaj je i veći. Ipak nema razloga za uzbunu, tvrdi ministar turizma Tonči Glavina za N1.

Limite za srpanj i kolovoz ionako smo odavno probili i cilj je produžetak cijele turističke godine, dakle kao predsezone tako i – sezone. Svima koji misle graditi nove apartmane, poručuje: ostat ćete prazni.

Krčke plaže pune su. No i jednog od turistički najrazvijenih otoka nije zaobišao “srpanjski minus“.

Raste broj domaćih gostiju i to za 12 posto

Ukupno je došlo gotovo 5 posto manje turista. Utješno je što raste broj domaćih gostiju i to za više od 12 posto, no stranaca je manje i to za 6 posto. Na Krku se ne zabrinjavaju:

Majda Šale iz Turističke zajednice otoka Krka Naš cilj i nije da se povećavaju brojke u špici sezone, nego i pred i postsezoni, znači predsezona je bila fantastična, isto tako se očekuje i postsezona.

Podaci u srpnju za cijeli Kvarner je dva posto turista manje. Tako se i cijeli Kvarner i Krk tako “uklapaju” u srpanjsku statistiku na razini cijele države:

Tri posto manje turista, noćenja konzistentna

Ukupno je 3 posto manje turista, ali je razina noćenja ista kao i lani u srpnju, više od 29 milijuna.

Za ministra turizma nema nikakve drame. Idemo prema cilju – rasteretiti srpanj i kolovoz:

Ministar turizma Tonči Glavina izjavio je: “Taj eventualni rast nekakvog fizičkog pokazatelja, dakle dolazaka i noćenja isključivo trebamo i moramo tražiti u tom periodu predsezone i postsezone, a nikako u ovom glavnom dijelu turističke sezone.”

50 tisuća novih kreveta

Očito tako ne misle svi oni koji su za ovu sezonu ponudili 50 tisuća novih kreveta. Privatni iznajmljivači se žale kako je gostiju manje:

Barbara Marković iz Udruge obiteljskog smještaja ističe kako je konkurencija velika:

“Sad više nije konkurencija na drugim tržištima, nego je konkurencija između nas. Komercijalni smještaj je isprostituirao obiteljski smještaj. Urušava nam cijene.

Ako je suditi prema riječima ministra, što se gradilo, gradilo se:

Politika “još, još, još”

“Ta politika “još, još, još” se mora zaustaviti. Ta era je iza nas.

– Znači ne biste preporučili nikome da sada zida neke dodatne kapacitete?

“To je apsolutno svima jasno. Rezultirat će manjom i lošijom popunjenošću”, rekao je Glavina.

Lošije su popunjeni i restorani:

Vidite prvo kako gosti kuhaju u apatmanima. To vam je neki prvi pokazatelj da ne jedu više toliko po restoranima kao što su jeli prije. Sad znaju razliku u svojim zemljama i u Hrvatskoj jer je Euro tu. Tako da paze kako će potrošit.

I moraju se priviknuti da Hrvatska više nije jeftina destinacija.

Cijene više od mađarskih

Tomaš iz Mađarske usporedio je cijene s tamošnjima: “Cijene su u usporedbi s Mađarskom su više, ali ne baš toliko više. Mogu reći da su u redu, uobičajene.”

Ni Nizozemkama Joshi i Esther ovo nije prvi dolazak u Hrvatsku. Prije tri godine plaćale su u kunama, pa im je teško usporediti koliko je poskupjelo.

Rekle su nam kako su čule od svih da su cijene narasle. A na pitanje mislite li da je skupo?

Nije toliko jeftino kako sam mislila da će biti, ali je i dalje jeftinije nego u Nizozemskoj”, rekle su.

I one uglavnom kuhaju u apartmanu. Slabiji promet osjećaju i ugostitelji na Krku. Srpanj – desetak posto manje:

Manjak Nijemaca

“Začuđujuće dosta nam je manje Nijemaca, Austrijanaca, puno nam je Slovaka, Čeha, Poljaka, Mađara, Slovenaca, Talijana imamo u nekakvim tragovima, ali snalazimo se s ovim što imamo”, rekao je ugostitelj Marinko Jakšić.

Marinko nije dizao cijene i nada se popravku prometa u nastavku sezone. Ministar i dalje apelira i podsjeća sve u turizmu da uspjeh donosi upravo odnos cijene i kvalitete:

Nema nikakvog razloga da mi kao turistička zemlja mi budemo za isti novi usluge jeftiniji od Italije ili Španjolske, ali ne smijemo biti ni skuplji. Omjer cijene i kvalitete je nešto po čemu ćemo sutra mjeriti svoju konkurentnost.

To pokazuje i statistika na Kvarneru:

Objekti s 5 zvjezdica bilježe rast: hoteli imaju 16 posto više noćenja, obiteljski smještaj 8 posto, a kampovi najviše kategorije isti broj noćenja kao lani. Pad bilježi samo komercijalni smještaj s tri zvjezdice i to 3 posto.

Formula uspjeha iz ovih podataka prilično je jednostavna: turisti koji dolaze spremni su platiti cijenu za kvalitetu. Prevare i laka zarada plešu jedno ljeto, a očito sve će manje i to.

