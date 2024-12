Podijeli :

Hrvatska je dobila novi Ustavni sud. U procesu koji je do zadnjeg trenutka bio dramatičan, do te mjere da je stari saziv sebi 5 do 12 u čudnovatoj proceduri produljio mandat, vidjeli smo svega i svačega, a ponajprije strahovite neodgovornosti političkih aktera.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.