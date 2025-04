Sever: Hrvati ne kupuju više proizvoda, nego ih plaćaju više

Podijeli :

Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata bio je gost N1 studija uživo gdje je prezentirao iznose ovogodišnje uskrsne košarice. Kao i uvijek, izračun rade od one najskromnije do one najizdašnije, no svaka od njih skuplja je između 5 i 11 posto u odnosu na lani. Najskromnija košarica iznosi oko 120 eura iako mahom sadrži proizvode čija je cijena zaštitćena. Sever je komentirao i podatke da će Hrvati za ove blagdane potrošiti nešto malo manje od 2 milijarde eura. Kaže da će građani trošiti otprilike na istoj razini kao prošle godine, ali je ukupna suma veća jer su cijene više. Što se tiče uskrsnica za umirovljenike, jednokratna pomoć od 50 eura je, tvrdi, dobrodošla, ali Hrvatska i dalje ima preniske mirovine, kao i plaće jer najveći broj građana i dalje prima ispodprosječnu plaću od 1200 eura.

