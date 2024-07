Neslaganje građana s povećanjem plaća državnih dužnosnika

Podijeli :

Vlada je donijela odluku o povećanju osnovice plaća prema kojoj će od kolovoza predsjednici Republike, Sabora i Vlade, ministri i saborski zastupnici dobiti znatno veće plaće nego do sada - u prosjeku od 60 do 70 posto.Razloga za takvu odluku je puno, no građani, čini se, ne dijele mišljenje da političari veće plaće zaslužuju.

