Lekaj Prljaskaj: Radoičić preuzeo odgovornost po nalogu Vučića

Saborska zastupnica nacionalnih manjina, među kojima i albanske, Ermina Lekaj Prljaskaj u Newsroomu N1 komentirala je događaje na sjeveru Kosova. Osvrnula se na današnje priznanje potpredsjednika Srpske liste Milana Radoičića da on stoji iza napada u selu Banjska 24. rujna u kojem je poginuo jedan kosovski policajac, rekla je da je on to očito učinio po nečijem nalogu da skine odgovornost s predsjednika Srbije i Srpske liste. Upitana misli li na Aleksandra Vučića, odgovorila je da misli na njega.

