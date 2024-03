Podijeli :

Danas je Zoran Milanović ponovio ono što je rekao jučer našoj Nataši Božić u ekskluzivnom intervjuu: "Ustavni sud nije potreban, barem ne ovakav." Reakcija na to bilo je dosta od strane gotovo svih političkih stranaka, ali malo od ustavnih sudaca ili stručnjaka. No, to je samo jedna od njegovih izjava koja je zazvonila.

