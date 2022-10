Od ponedjeljka se zaštitite cjepivom protiv gripe i pneumokoka

U Hrvatsku je stiglo oko 600 tisuća doza cjepiva protiv gripe i 13 tisuća doza cjepiva protiv pneumokoka. Cijepljenje službeno počinje od ponedjeljka, 17.listopada. U sklopu javno-zdravstvene kampanje „Reagiram i preveniram“ u Novom danu govorili su Zrinka Mach, predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga i obiteljski liječnik iz zagrebačkog Doma zdravlja Centar, Matija Ivančić.

“Za sve osobe koje su u povećanom riziku, osobe s kroničnim bolestima, važno je da se cijepe, istodobno protiv gripe i pneumokoka kako bi se spriječili teški oblizi bolesti i hospitalizacija. Pokrenuli smo kampanju jer je važno educirati se o svojoj bolesti i cijepljenju. Nismo dovoljno zdravstveno pismeni, treba se educirati. Pozivamo sve koji se žele cijepiti da se jave obiteljskom liječniku ili najbližem Zavodu za javno zdravstvo”, poručila je Zrinka Mach.

Prepoznate su rizične skupine osobe starije životne dobi, iznad 65. godine života, osobe sa kroničnim bolestima bez obzira na dob. To su osobe koje imaju šećernu bolest, kardiovaskularne bolesti, onkološki pacijenti, trudnice koje su zdrave ali imaju povećani rizik. Cijepljenje ne znači da se ljudi neće zaraziti. Potrebno je, međutim, smanjiti rizik. Obiteljski liječnici preporučit će svima kojima je cijepljenje nužno. Nama se pacijenti javljaju već dulje vrijeme, svjesno se javljaju već u kolovozu. U mojoj praksi imamo pojačan interes, kaže dr. Ivančić.

Hrvatski savez dijabetičkih udruga zajedno s partnerima pokrenuo je javno-zdravstvenu kampanju s ciljem podizanja svjesnosti i edukacije građana o respiratornim bolestima, prvenstveno o pneumokoknoj bolesti i gripi, kao i njihovim komplikacijama.

Kome se preporuča?

Povodom Europskog dana gripe i početka cijepljenja protiv gripe u Hrvatskoj te početka sezone respiratornih infekcija održana je konferencija za medije.

„U Hrvatsku je stiglo oko 600 tisuća doza cjepiva protiv gripe. Imamo i 13 tisuća doza cjepiva protiv pneumokoka. Dakle, sve je spremno. Kakvo će stanje biti, ne možemo predvidjeti. Ukoliko gledamo kako je bilo u Australiji, gdje je bio nešto veći val respiratornih bolesti, možemo onda očekivati i kod nas nešto veću pojavnost gripe i pneumokoka.“ – rekao je doc.dr.sc.Tomislav Benjak, spec. javnog zdravstva, HZJZ.

Cjepivo protiv gripe i pneumokoka preporuča se osobama s povećanim rizikom te je za njih cjepivo besplatno.

„Dugačka je lista osoba s povećanim rizikom, a preporuka je da se cijepe i protiv gripe i pneumokoka. To su, između ostalog, osobe starije životne dobi, iznad 65. godine života, osobe sa kroničnim bolestima bez obzira na dob. To su osobe koje imaju šećernu bolest, kardiovaskularne bolesti, bolesti bubrega i jetre, cerebrovaskularne bolesti, kronične bolesti pluća, osobe koje žive u domovima za starije osobe. Jer, ukoliko se ne cijepe, može doći do velikih komplikacija. Mi, na žalost, redovito viđamo bolesnike koji se nisu cijepili. Evo, istraživanje u našoj bolnici je pokazalo da 80% bolesnika koji su kod nas završili na hospitalizaciji zbog teških oblika respiratornih infekcija, nisu bili cijepljeni, a zbog svojih indikacija, trebali su se cijepiti. Cijepljenje protiv gripe preporučuje se trudnicama kao zaštita njih i njihovog djeteta“- upozorio je izv. prof. dr. sc. prim. Rok Čivljak, dr. med., spec. infektolog i subspec. intenzivne medicine, Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević.

Protiv gripe se cijepi obično od listopada do veljače

Upravo je zbog nedovoljne informiranosti građana pokrenuta javno- zdravstvena i edukativna kampanja „Reagiram i preveniram“.

„Mi smo generalno zdravstveno nepismeni, te treba puno raditi na edukaciji. Ovo je jedan od načina da tu zdravstvenu pismenost povećamo. Kampanja „Reagiram i preveniram“ kontinuirano radi i raditi će na tome da se poveća znanje, ali i svijest koliko je važno cijepiti se protiv gripe i pneumokoka.“- rekla je mag.soc.geront. Zrinka Mach, predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga.

Od 17. listopada službeno kreće cijepljenje protiv gripe. Stručnjaci pozivaju da se osobe s povećanim rizikom, istodobno cijepe protiv gripe i pneumokoka.

„Sve je spremno. Pacijenti već zovu i pitaju kada mogu doći. U mojoj ambulanti je jako velik interes, već od kraja kolovoza zovu kako bi dobili sve potrebne informacije. Trudimo se da tako bude i s pneumokokom, jer mnogi ni ne znaju da to cjepivo postoji. Zato nam, osim komunikacije s pacijentima, uvelike pomaže i sustav u računalu koji nas obaviještava kada netko od pacijenata ima povećan rizik i da bi se trebao cijepiti protiv pneumokoka.“- objasnio je dr.med.Matija Ivančić, liječnik obiteljske medicine, DZ Centar.

Protiv gripe se cijepi prije i u sezoni gripe, obično od listopada do veljače, dok se protiv pneumokoka osobe mogu cijepiti tokom cijele godine.

