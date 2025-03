Pavliček o Mlinariću: Meni je njega stvarno žao, izgubio se u vremenu i prostoru

Podijeli :

Predsjendik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček bio je gost Anke Bilić Keserović i N1 Studiju uživo. Stipe Mlinarić iz DP-a Pavličeka je prozvao da je na istoj strani kao i SDSS. "Meni je njega stvarno žao, izgubio se u vremenu i prostoru. Izjava godine, a nije 1. travnja, je da su oni ljudi od riječi. Ako je netko izdao birače, onda je to dotični gospodin", kaže Pavliček. On vjeruje i kako će Vlada HDZ-a i DP-a opstati do kraja mandata jer ih veže - interes.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.