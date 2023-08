Petrova gora onečišćena: “Prvi na svijetu ćemo ukinuti status parka tamnog neba”

Podijeli :

Prije nekoliko dana tvrtka koja se bavi oglašavanjem na reklamnim panoima diljem Zagreba podnijela je tužbu protiv suvlasnice nekretnine koja se, među ostalim stanarima, pobunila protiv njihova osvijetljenog reklamnog panoa od 50 četvornih metara vidljivog sa Slavonske avenije. I ne samo to, traži više od 20 tisuća eura za naknadu štete zbog izmakle dobiti. Jedan od razloga tužbe je da su stanari zgrade s pričom izašli u medije. Ono što može ta tvrtka ne može jedan Elon Musk. Njegova tvrtka morala je ukloniti visoki, bljeskajući znak s vrha svog sjedišta u San Franciscu nakon što se sukobila s gradskim dužnosnicima te izazvala prigovore stanovnika. Povod je to za razgovor o Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja koji je donijet prije četiri godine, a nedavno su donijeti i svi prateći pravilnici pa je pitanje zašto se regulativa ne provodi. Boris Štromar iz Udruge Naše nebo i jedan od najvećih stručnjaka za ovu temu koji je sudjelovao u radnoj skupini za izradu zakona, a za N1 kaže kako je jako važno da općine i gradovi poštuju ovaj zakon. "Sva umjetna rasvjeta je poremećaj ekosustava. Ekosustav je evoluirao s redovitom izmjenom dana i noći i tako se ponaša i naš unutarnji sat. Kad se to poremeti, dokazao je da je povećana mogućnost dobivanja raka dojke ili prostate...", upozorava on. Govorio je i o svjetlosnom onečišćenju Petrove gore, prvog hrvatskog parka tamnog neba. "Bit ćemo prvi koji će ukinuti status parka tamnog neba", kaže on.

