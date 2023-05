Poplave prijete dijelovima Hrvatske

Podijeli :

Uslijed obilne oborine na području duž Jadrana i njegove unutrašnjosti te Like i Gorskog kotara, tijekom noći sa srijede na četvrtak te u četvrtak prijepodne postoji mogućnost pojave bujičnih i urbanih poplava

Ovo je posebno upozorenje Hrvatskog meteorološkog zavoda. Osim toga, na snazi su upozorenja na jak vjetar. Za sve je kriva Sredozemna ciklona koja sve više utječe na vrijeme u Hrvatskoj.

U nadolazećoj noći prevladavat će uglavnom oblačno vrijeme, a intenzivirat će se kiša i pljuskovi. Od jutra će već biti nepovoljne prilike, tek uz obalu kraća sunčana razdoblja.

Ulazak u nestabilniji period

Upravo duž obale Jadrana može biti lokalno izraženijih pljuskova koje može popratiti grmljavina. Na moru umjereno i jako jugo, ali prema Sjeveru će to biti bura koja će mijenjati svoj smjer na zapadnjak te će slabiti.

U unutrašnjosti će biti dominantan sjevernoistočnjak.

Ovo sve skupa utječe na temperature. One će biti od 8 do 12 u unutrašnjosti, na moru od 13 do 16.

Sutrašnje temperature će biti niže od ovih danas jer nam stiže nešto topliji zrak.

Počevši od danas ulazimo u dugotrajniji nestabilan period. Svakodnevni pljuskovi koji će biti lokalno obilniji, osobito u gorskim predjelima. Stabilizacija nije na pomolu niti početkom idućeg tjedna.

