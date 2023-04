Predsjednik misli da ništa ne bi trebalo mijenjati, ni ustroj lokalnih jedinica

Podijeli :

Vječnu temu o nužnosti smanjenja broja općina i gradova i županija otvorio je ovoga tjedna predsjednik države, ali u neočekivanom smjeru. On misli da baš ništa ne bi trebalo mijenjati, a svaku ideju regija smatra i opasnom. I ne samo to, bacio je rukavicu svima onima koji se zalažu za manji broj jedinica lokalne samouprave i pitao ih od koje općine bi krenuli. Uglavnom uvjeren je da se baš ništa neće promijeniti, a da svi koji to najavljuju pričaju prazne priče.

